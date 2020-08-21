В Южной Корее ожидают визита Путина до конца года

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Власти Южной Кореи надеются, что президент России Владимир Путин приедет с визитом до конца 2020 года, ведутся тесные консультации по этому вопросу.
В Южной Корее ожидают визита Путина до конца года
  • РИА Новости

Об этом в интервью РИА Новости заявил южнокорейский посол в России Ли Сок Пэ.

«Республика Корея надеется, что визит президента Путина в нашу страну состоится в течение этого года, и по дипломатическим каналам наши государства ведут тесные консультации по вопросу организации этого визита», — сказал посол.

Дипломат добавил, что конкретные сроки визита могут быть определены с учётом развития санитарно-эпидемической ситуации и в зависимости от графиков лидеров двух стран.

В июне Россия обсудила с представителями стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) перспективы сотрудничества после окончания пандемии коронавируса.

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