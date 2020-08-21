В Южной Корее ожидают визита Путина до конца года
- РИА Новости
Об этом в интервью РИА Новости заявил южнокорейский посол в России Ли Сок Пэ.
«Республика Корея надеется, что визит президента Путина в нашу страну состоится в течение этого года, и по дипломатическим каналам наши государства ведут тесные консультации по вопросу организации этого визита», — сказал посол.
Дипломат добавил, что конкретные сроки визита могут быть определены с учётом развития санитарно-эпидемической ситуации и в зависимости от графиков лидеров двух стран.
В июне Россия обсудила с представителями стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) перспективы сотрудничества после окончания пандемии коронавируса.