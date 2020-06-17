Россия и АСЕАН обсудили перспективы сотрудничества после пандемии

Россия обсудила с представителями стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) перспективы сотрудничества после окончания пандемии коронавируса.

«Мы обменялись мнениями и о том, как будут выглядеть перспективы посткоронавирусного обустройства региона», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Россия напомнила участникам мероприятия об инициативе российского лидера Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнёрства.

«По нашему убеждению, это та самая основа, коллективная, открытая, инклюзивная, как принято говорить, на которой можно выстраивать новую систему евразийской безопасности», — добавил он.

Ранее Лавров призвал Южную Корею и КНДР к максимальной сдержанности и проявлению ответственности за ситуацию на Корейском полуострове.