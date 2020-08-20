Помпео призвал власти Белоруссии взаимодействовать с советом оппозиции

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Соединённые Штаты призвали власти Белоруссии активно взаимодействовать с координационным советом оппозиции страны.
Помпео призвал власти Белоруссии взаимодействовать с советом оппозиции
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

«Мы призываем белорусское правительство активно взаимодействовать с белорусским обществом, в том числе через недавно созданный национальный координационный совет, таким образом, чтобы это отражало то, чего требует белорусский народ, во имя будущего Белоруссии и для успешной Белоруссии», — заявил он.

Он также призвал Минск принять предложения ОБСЕ по содействию диалогу между властью и оппозицией.

20 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета. Об этом сообщил генпрокурор республики Александр Конюк.

В свою очередь, координационный совет белорусской оппозиции обратился к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету Белоруссии с требованием провести срочные встречи.

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