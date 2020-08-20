Небензя: Россия противостоит в ООН попыткам США вернуть санкции против Ирана

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва в ООН будет противостоять незаконным попыткам США начать процедуру возвращения санкций в отношении Ирана.

«Конечно, мы будем противостоять этому», — приводит ТАСС его слова.

Небензя при этом пояснил, что голосование в Совете Безопасности ООН по данному вопросу не предусмотрено.

Он отметил, что российская позиция заключается в том, что США не имеют юридического права или причины инициировать этот процесс.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго.