Глава МИД Ирана прокомментировал проект резолюции США об оружейном эмбарго

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго.
Глава МИД Ирана прокомментировал проект резолюции США об оружейном эмбарго
  • Reuters

«Как вы знаете, даже союзники США не приняли этот проект и сочли его крайне опасным. Россия в письме на пяти страницах серьёзным образом выразила свою позицию по отношению к этому шагу Штатов», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что США вышли из ядерной сделки, нарушив резолюцию 2231, поэтому Вашингтон не в том положении, чтобы рассуждать об СВПД.

«По этому вопросу у России, Ирана и Китая схожие позиции», — добавил Зариф.

Ранее постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, истекающего осенью, является утопией и не имеет шансов.

США внесли в Совбез проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает осенью.

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