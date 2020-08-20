В Кремле рассказали о разговоре Путина с главой Евросовета

В Кремле рассказали о разговоре российского лидера Владимира Путина с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«В соответствии с договорённостью Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвящённого событиям в Белоруссии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что «с российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы».

«Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза», — сообщили в Кремле.

Ранее Шарль Мишель заявил, что ЕС введёт санкции в отношении ряда лиц в Белоруссии, в том числе изучит возможность введения санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе брифинга по итогам саммита лидеров ЕС заявила, что белорусы должны сами определять своё будущее и выбирать лидеров.