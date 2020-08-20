В Перу сообщили о получении партии российских тестов на коронавирус

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Россия передала Перу 50 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в перуанском Национальном институте здравоохранения.
В Перу сообщили о получении партии российских тестов на коронавирус
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«Российская Федерация передала Перу 50 тыс. молекулярных тестов для выявления SARS-CoV-2, чтобы ещё больше перуанцев могли иметь возможность диагностировать COVID-19», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что глава института Сесар Кабеса выразил благодарность и заявил, что тесты помогут Перу в преодолении пандемии COVID-19.

Ранее Россия доставила в Венесуэлу гуманитарный груз с более чем 43 тыс. тестов на коронавирус.

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