В Перу сообщили о получении партии российских тестов на коронавирус
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
«Российская Федерация передала Перу 50 тыс. молекулярных тестов для выявления SARS-CoV-2, чтобы ещё больше перуанцев могли иметь возможность диагностировать COVID-19», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что глава института Сесар Кабеса выразил благодарность и заявил, что тесты помогут Перу в преодолении пандемии COVID-19.
Ранее Россия доставила в Венесуэлу гуманитарный груз с более чем 43 тыс. тестов на коронавирус.