В Перу сообщили о получении партии российских тестов на коронавирус

Россия передала Перу 50 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в перуанском Национальном институте здравоохранения.

«Российская Федерация передала Перу 50 тыс. молекулярных тестов для выявления SARS-CoV-2, чтобы ещё больше перуанцев могли иметь возможность диагностировать COVID-19», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что глава института Сесар Кабеса выразил благодарность и заявил, что тесты помогут Перу в преодолении пандемии COVID-19.

Ранее Россия доставила в Венесуэлу гуманитарный груз с более чем 43 тыс. тестов на коронавирус.