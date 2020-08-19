Россия поставила Венесуэле более 43 тысяч тестов на коронавирус

Россия доставила в Венесуэлу гуманитарный груз с более 43 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщило российское посольство в Каракасе.

«В Каракас поставлены 450 комплектов для тестирования на COVID-19 российского производства (каждый на 96 человек) для тестирования 43 200 человек», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

La Agencia Estatal 🇷🇺 "Rosoboronexport" presta asistencia humanitaria a Venezuela en la lucha contra la proliferación del COVID-19, al suministrar a Caracas 450 kits de pruebas #COVID19 🔬 de producción rusa (c/u para 96 personas) para hacer pruebas en 43.200 personas. pic.twitter.com/WfDDPCJ8pm — EmbajadaRusaVEN (@EmbajadaRusaVen) August 18, 2020

Помощь доставлена по линии «Рособоронэкспорта», уточнили в посольстве.

В начале апреля Россия передала Венесуэле 20 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро поблагодарил Россию, Кубу и Китай за помощь в борьбе с распространением COVID-19.