Россия поставила Венесуэле более 43 тысяч тестов на коронавирус

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Россия доставила в Венесуэлу гуманитарный груз с более 43 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщило российское посольство в Каракасе.
Россия поставила Венесуэле более 43 тысяч тестов на коронавирус
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«В Каракас поставлены 450 комплектов для тестирования на COVID-19 российского производства (каждый на 96 человек) для тестирования 43 200 человек», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Помощь доставлена по линии «Рособоронэкспорта», уточнили в посольстве.

В начале апреля Россия передала Венесуэле 20 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро поблагодарил Россию, Кубу и Китай за помощь в борьбе с распространением COVID-19.

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