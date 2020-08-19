СМИ: Трамп интересовался обменом Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался возможным обменом американской территории Пуэрто-Рико на остров Гренландия, который принадлежит Дании.

Об этом пишет издание The Daily Beast со ссылкой на экс-сотрудника Министерства внутренней безопасности США Майлза Тейлора.

Он отметил, что лично слышал от Трампа такие слова в августе 2018 года — тогда сотрудники администрации президента США часто ездили в Пуэрто-Рико, чтобы оказывать помощь в ликвидации последствий урагана.

«Однажды, прежде чем мы уехали, он сказал, что он не просто хочет приобрести Гренландию, а что он хочет понять, может ли он продать, обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, потому что, по его словам, в Пуэрто-Рико грязно, а люди там бедны», — сказал он.

Как подчеркнул Тейлор, Трамп был настроен враждебно по отношению к Пуэрто-Рико.

В 2019 году президент США Дональд Трамп заявлял, что интересовался покупкой Гренландии со стратегической точки зрения. Это заявление вызвало резкую реакцию властей острова и Дании.