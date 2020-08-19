В Польше заявили об энергетической «зависимости» Белоруссии от России

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз мог бы помочь уменьшить энергетическую «зависимость Белоруссии от России».

Об этом он сказал после завершения чрезвычайного саммита ЕС по вопросу Белоруссии.

«В большой степени экономика Белоруссии опирается на покупку сырья у России по ценам, можно сказать, льготным. По крайней мере, так было до недавнего времени. И постепенное изменение этой модели экономики в значительной степени привело к экономическому ослаблению Белоруссии», — цитирует его РИА Новости.

Моравецкий отметил, что это «значительные потери для Белоруссии, но одновременно и возможность проведения акции помощи со стороны Европейского союза».

По его словам, ЕС мог бы «выработать соответствующие механизмы, с помощью которых зависимость Белоруссии от России будет меньшей».

«Это в интересах Белоруссии, это в интересах Польши и Европейского союза», — заявил польский премьер.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал ЕС предложить Белоруссии альтернативу сотрудничеству с Россией.

Также Польша начала предоставлять возможность быстрого перехода границы для белорусов, которые желают покинуть страну.