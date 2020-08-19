В Польше заявили об энергетической «зависимости» Белоруссии от России

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Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз мог бы помочь уменьшить энергетическую «зависимость Белоруссии от России».
В Польше заявили об энергетической «зависимости» Белоруссии от России
  • globallookpress.com

Об этом он сказал после завершения чрезвычайного саммита ЕС по вопросу Белоруссии.

«В большой степени экономика Белоруссии опирается на покупку сырья у России по ценам, можно сказать, льготным. По крайней мере, так было до недавнего времени. И постепенное изменение этой модели экономики в значительной степени привело к экономическому ослаблению Белоруссии», — цитирует его РИА Новости.

Моравецкий отметил, что это «значительные потери для Белоруссии, но одновременно и возможность проведения акции помощи со стороны Европейского союза».

По его словам, ЕС мог бы «выработать соответствующие механизмы, с помощью которых зависимость Белоруссии от России будет меньшей».

«Это в интересах Белоруссии, это в интересах Польши и Европейского союза», — заявил польский премьер.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал ЕС предложить Белоруссии альтернативу сотрудничеству с Россией.

Также Польша начала предоставлять возможность быстрого перехода границы для белорусов, которые желают покинуть страну.

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