Польша начала принимать желающих покинуть страну белорусов

Польша предоставляет возможность быстрого перехода границы для белорусов, которые желают покинуть страну. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

«Мы попросили наших консулов о выдаче виз как можно больше в случае угрозы», — цитирует РИА Новости Пшидача.

Он отметил, что есть просьбы о переходе границы без необходимых документов.

Министр также добавил, что есть примеры людей, обратившихся за такой помощью и получивших её.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что реакция Евросоюза на ситуацию в Белоруссии не должна ограничиваться санкциями, ЕС должен предложить республике альтернативу сотрудничеству с Россией.