ВВС Японии сопроводили российские Ту-95 над Тихим океаном

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Японские истребители поднимались в воздух для сопровождения двух российских ракетоносцев Ту-95МС, которые совершили плановый полёт над Японским морем и Тихим океаном.
ВВС Японии сопроводили российские Ту-95 над Тихим океаном
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акватории Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Продолжительность полёта составила более семи часов», — цитирует ведомство РИА Новости.

17 августа российский истребитель Су-27СМ был поднят в воздух из-за приближения к российской границе над Балтийским морем американского самолёта-разведчика.

Также 15 августа российский Су-27 был поднят для идентификации самолёта ВМС США, приближающегося к границе России в небе над Чёрным морем.

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