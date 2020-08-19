ВВС Японии сопроводили российские Ту-95 над Тихим океаном
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акватории Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Продолжительность полёта составила более семи часов», — цитирует ведомство РИА Новости.
17 августа российский истребитель Су-27СМ был поднят в воздух из-за приближения к российской границе над Балтийским морем американского самолёта-разведчика.
Также 15 августа российский Су-27 был поднят для идентификации самолёта ВМС США, приближающегося к границе России в небе над Чёрным морем.