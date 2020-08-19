Трамп отложил торговые переговоры с Китаем
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«Я отложил переговоры с Китаем. Знаете почему? Я не хочу иметь дело с ними сейчас, учитывая то, что они сделали с этой страной и миром. Я не хочу говорить с Китаем сейчас», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.
В конце июля газета South China Morning Post со ссылкой на источник писала, что Соединённые Штаты и Китай в августе могут провести новые торговые переговоры.
В то же время авторы допускали, что ситуация с переговорами может измениться из-за возросшей напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
При этом сам Трамп заявил об утрате интереса к торговой сделке с Китаем.