Трамп отложил торговые переговоры с Китаем

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в штате Аризона, заявил, что отложил торговые переговоры с Китаем из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Трамп отложил торговые переговоры с Китаем
  • © REUTERS/Tom Brenner

«Я отложил переговоры с Китаем. Знаете почему? Я не хочу иметь дело с ними сейчас, учитывая то, что они сделали с этой страной и миром. Я не хочу говорить с Китаем сейчас», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

В конце июля газета South China Morning Post со ссылкой на источник писала, что Соединённые Штаты и Китай в августе могут провести новые торговые переговоры.

В то же время авторы допускали, что ситуация с переговорами может измениться из-за возросшей напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

При этом сам Трамп заявил об утрате интереса к торговой сделке с Китаем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить