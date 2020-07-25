СМИ заявили о возможности новых торговых переговоров США и КНР

Власти Соединённых Штатов и Китая в августе могут провести новые торговые переговоры.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник.

Отмечается, что в рамках этой встречи стороны смогут оценить процесс реализации заключённой в январе первой части торговой сделки.

Вместе с этим собеседник издания добавил, что ситуация с переговорами по торговой сделке может измениться из-за возросшей напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об утрате интереса к торговой сделке с Китаем.