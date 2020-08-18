Совбез ООН обсудил ситуацию в Белоруссии

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Совет Безопасности ООН провёл заседание, посвящённое ситуации в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.
Совбез ООН обсудил ситуацию в Белоруссии
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko

«Совет Безопасности обязан предотвращать насильственные конфликты. Поэтому наш долг — заранее предупреждать и повышать уровень информированности», — приводятся слова главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу.

По его словам, внешнее вмешательство в дела Белоруссии угрожает миру и безопасности не только самой страны, но и всего региона.

Ранее в ООН призвали освободить всех задержанных на протестах в Белоруссии.

По словам официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, в организации ожидают, что белорусские власти проведут тщательное расследование обстоятельств применения силы к задержанным во время протестов в республике.

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