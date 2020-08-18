В TikTok опровергли заявления США о передаче данных Китаю
- Reuters
«TikTok никогда не передавал никаких данных пользователей китайскому правительству и не сделал бы этого, если бы его попросили», — цитирует заявление New Straits Times.
Также соцсеть назвала дезинформацией предположения о связи TikTok с китайским правительством.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от компании ByteDance отказаться от всех активов на территории США, связанных с приложением TikTok.
Также Трамп подписал указ о мерах против китайской социальной сети TikTok.