В TikTok опровергли заявления США о передаче данных Китаю

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Представители социальной сети TikTok опровергли утверждения официальных лиц США о том, что соцсеть передаёт данные китайским властям.
В TikTok опровергли заявления США о передаче данных Китаю
  • Reuters

«TikTok никогда не передавал никаких данных пользователей китайскому правительству и не сделал бы этого, если бы его попросили», — цитирует заявление New Straits Times.

Также соцсеть назвала дезинформацией предположения о связи TikTok с китайским правительством.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от компании ByteDance отказаться от всех активов на территории США, связанных с приложением TikTok.

Также Трамп подписал указ о мерах против китайской социальной сети TikTok.

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