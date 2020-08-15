Трамп потребовал от ByteDance избавится от связанных с TikTok активов в США

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Президент США Дональд Трамп потребовал от компании ByteDance отказаться от всех активов на территории США, связанных с приложением TikTok.
Трамп потребовал от ByteDance избавится от связанных с TikTok активов в США
  • Reuters

«В рамках выполнения указа не позднее 90 дней после его даты, если дата не продлена на период не более 30 дней, может обязать ByteDance, её дочерние компании, связанных с ними лиц и китайских акционеров, избавиться от всех активов и прав», — цитирует ТАСС пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что есть доказательства того, что ByteDance может предпринять действия, которые угрожают национальной безопасности США.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о мерах против китайской социальной сети TikTok.

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