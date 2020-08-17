В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше
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Отмечается, что данные меры направлены на так называемое сдерживание России и создание разделительных линий в Европе.
Кроме того, в МИД подчеркнули отказ американской стороны от важнейшей задачи: формирования на континенте общего пространства сотрудничества и доверия.
«Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив — лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео и глава Минобороны Польши Мариуш Блащак подписали в Варшаве соглашение об усиленном военном сотрудничестве двух стран.
Согласно документу, в Польшу будут дополнительно направлены 1 тыс. военных.