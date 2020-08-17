В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

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Подписание соглашения об усиленном военном сотрудничестве между США и Польшей не только не способствует безопасности, но и усиливает напряжённость у западных границ России. Об этом сообщили в российском МИД.
В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Отмечается, что данные меры направлены на так называемое сдерживание России и создание разделительных линий в Европе.

Кроме того, в МИД подчеркнули отказ американской стороны от важнейшей задачи: формирования на континенте общего пространства сотрудничества и доверия.

«Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив — лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и глава Минобороны Польши Мариуш Блащак подписали в Варшаве соглашение об усиленном военном сотрудничестве двух стран.

Согласно документу, в Польшу будут дополнительно направлены 1 тыс. военных.

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