В ФРГ анонсировали обсуждение советом ЕС ситуации в Белоруссии

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Совет ЕС обсудит в среду, 19 августа, ситуацию в Белоруссии, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
В ФРГ анонсировали обсуждение советом ЕС ситуации в Белоруссии
  • Reuters

«Совет ЕС в среду в 12:00 (13:00 мск. — RT) в формате онлайн-конференции займётся событиями в Белоруссии», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что созывает саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии.

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