В ФРГ анонсировали обсуждение советом ЕС ситуации в Белоруссии

Совет ЕС обсудит в среду, 19 августа, ситуацию в Белоруссии, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Совет ЕС в среду в 12:00 (13:00 мск. — RT) в формате онлайн-конференции займётся событиями в Белоруссии», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что созывает саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии.