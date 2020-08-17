В ФРГ анонсировали обсуждение советом ЕС ситуации в Белоруссии
Совет ЕС обсудит в среду, 19 августа, ситуацию в Белоруссии, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
- Reuters
«Совет ЕС в среду в 12:00 (13:00 мск. — RT) в формате онлайн-конференции займётся событиями в Белоруссии», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что созывает саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии.
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