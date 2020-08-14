ЕС предложит Минску помощь в налаживании диалога с оппозицией

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Европейский союз предложит белорусским властям помощь в налаживании диалога с оппозицией и гражданами. Об этом заявили главы МИД ЕС по итогам встречи в режиме видеоконференции.
ЕС предложит Минску помощь в налаживании диалога с оппозицией
  • Reuters

«Евросоюз представит белорусским властям предложение поддержки в налаживании и облегчении диалога между политическими властями, оппозицией и обществом в целом с целью разрешения текущего кризиса», — говорится в заявлении.

Кроме того, министры согласились с необходимостью санкций в отношении «виновных в насилии, репрессиях и фальсификации результатов выборов».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не принимает результаты выборов в Белоруссии.

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