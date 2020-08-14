Боррель заявил о неприятии ЕС результатов выборов в Белоруссии

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Евросоюз не принимает результаты выборов в Белоруссии и будет рассматривать санкции против «ответственных за насилие и фальсификацию», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель заявил о неприятии ЕС результатов выборов в Белоруссии
  • Reuters

«Белоруссия: ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа по санкциям в отношении виновных в насилии и фальсификации», — написал он в Twitter.

11 августа Боррель заявил, что президентские выборы в Белоруссии «не были ни свободными, ни справедливыми».

В белорусском МИД заявили, что «абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие... политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию» в Белоруссии.

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