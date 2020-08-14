Боррель заявил о неприятии ЕС результатов выборов в Белоруссии
- Reuters
«Белоруссия: ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа по санкциям в отношении виновных в насилии и фальсификации», — написал он в Twitter.
11 августа Боррель заявил, что президентские выборы в Белоруссии «не были ни свободными, ни справедливыми».
В белорусском МИД заявили, что «абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие... политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию» в Белоруссии.