Боррель заявил о неприятии ЕС результатов выборов в Белоруссии

Евросоюз не принимает результаты выборов в Белоруссии и будет рассматривать санкции против «ответственных за насилие и фальсификацию», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Белоруссия: ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа по санкциям в отношении виновных в насилии и фальсификации», — написал он в Twitter.

11 августа Боррель заявил, что президентские выборы в Белоруссии «не были ни свободными, ни справедливыми».

В белорусском МИД заявили, что «абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие... политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию» в Белоруссии.