В ЕС оценили выборы в Белоруссии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что президентские выборы в Белоруссии «не были ни свободными, ни справедливыми».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

Боррель сообщил, что ЕС «внимательно следил за развитием событий, предшествующих президентским выборам».

В заявлении говорится, что во время избирательной кампании «народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам».

«Однако выборы не были ни свободными, ни справедливыми», — говорится в сообщении.

Боррель заявил, что «власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие».

«Мы будем оценивать действия властей Беларуси по урегулированию текущей ситуации и проводить углублённый пересмотр отношений ЕС и Беларуси, что может также предусматривать принятие мер в отношении лиц, ответственных за то насилие, которое мы наблюдаем, за необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов», — говорится в заявлении.

Ранее в белорусском МИД заявили, что «абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие... политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию» в Белоруссии.