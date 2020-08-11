В ЕС оценили выборы в Белоруссии

Короткая ссылка
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что президентские выборы в Белоруссии «не были ни свободными, ни справедливыми».
В ЕС оценили выборы в Белоруссии
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

Боррель сообщил, что ЕС «внимательно следил за развитием событий, предшествующих президентским выборам».

В заявлении говорится, что во время избирательной кампании «народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам».

«Однако выборы не были ни свободными, ни справедливыми», — говорится в сообщении.

Боррель заявил, что «власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие».

«Мы будем оценивать действия властей Беларуси по урегулированию текущей ситуации и проводить углублённый пересмотр отношений ЕС и Беларуси, что может также предусматривать принятие мер в отношении лиц, ответственных за то насилие, которое мы наблюдаем, за необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов», — говорится в заявлении.

Ранее в белорусском МИД заявили, что «абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие... политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию» в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить