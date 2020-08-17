В Италии возобновились морские круизы
- globallookpress.com
Лайнер отплыл 16 августа. Во время круиза планируются остановки в Чивитавеккье, Неаполе, Палермо и Валлетте.
«Мы возобновляем работу с флагмана, с максимальной загрузкой не более 70%, уделяя особое внимание безопасности и стараясь выполнять желания гостей», — рассказал региональный менеджер Леонардо Масса.
80% пассажиров на борту составляют итальянцы, отметил он.
Кроме того, 250 кают остаются пустыми на случай выявления лиц с коронавирусной инфекцией на борту.
В конце июля Минздрав Италии заявил, что страна справилась с эпидемией COVID-19.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал заявление посла Италии в России Паскуале Терраччано о российских туристах.