В Италии возобновились морские круизы

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В Италии возобновила работу круизная индустрия. С порта Генуи в недельный круиз по западному Средиземноморью отправился корабль MSC Grandiosa с около 1500 пассажиров на борту, сообщает агентство ANSA.
В Италии возобновились морские круизы
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Лайнер отплыл 16 августа. Во время круиза планируются остановки в Чивитавеккье, Неаполе, Палермо и Валлетте.

«Мы возобновляем работу с флагмана, с максимальной загрузкой не более 70%, уделяя особое внимание безопасности и стараясь выполнять желания гостей», — рассказал региональный менеджер Леонардо Масса.

80% пассажиров на борту составляют итальянцы, отметил он.

Кроме того, 250 кают остаются пустыми на случай выявления лиц с коронавирусной инфекцией на борту.

В конце июля Минздрав Италии заявил, что страна справилась с эпидемией COVID-19.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал заявление посла Италии в России Паскуале Терраччано о российских туристах.

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