В Минздраве Италии заявили, что справились с коронавирусом

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что страна справилась с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я думаю, что Италия это сделала. Я говорю не о правительстве, но о стране в целом. Это не было очевидным, мы были первыми в мире после Китая. У нас не было инструкции по эксплуатации, нам нужно было узнать о вирусе», — приводит РИА Новости его слова.

По его мнению, страна «вышла из бури», но ещё не находится в «безопасном порту».

«Международная ситуация вызывает беспокойство, сейчас мы видим худший момент эпидемии в мире», — отметил он.

В Италии было зафиксировано почти 245 тыс. заболеваний коронавирусом, более 197 тыс. больных выздоровели, жертвами стали более 35 тыс.

Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что работает над допуском зрителей на стадионы в сентябре.