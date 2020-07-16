Министр спорта Италии рассказал, когда стране ждать возвращения болельщиков на стадионы

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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что работает над допуском зрителей на стадионы в сентябре.
Министр спорта Италии рассказал, когда стране ждать возвращения болельщиков на стадионы
  • Reuters

«Наша осторожность позволила нам возобновить чемпионат и снова участвовать в соревнованиях. Общаясь с министром здравоохранения, мы решили продолжать придерживаться данной линии. Мы готовимся к созданию всех условий для открытия стадионов в сентябре. Будут условия, которые позволят ограниченному количеству болельщиков приходить на стадионы», — цитирует Спадафору Football Italia.

В настоящее время доигровка футбольного сезона в Италии проходит при пустых трибунах.

Ранее форвард «Лацио» Чиро Иммобиле обратился к фанатам клуба.

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