Министр спорта Италии рассказал, когда стране ждать возвращения болельщиков на стадионы
- Reuters
«Наша осторожность позволила нам возобновить чемпионат и снова участвовать в соревнованиях. Общаясь с министром здравоохранения, мы решили продолжать придерживаться данной линии. Мы готовимся к созданию всех условий для открытия стадионов в сентябре. Будут условия, которые позволят ограниченному количеству болельщиков приходить на стадионы», — цитирует Спадафору Football Italia.
В настоящее время доигровка футбольного сезона в Италии проходит при пустых трибунах.
Ранее форвард «Лацио» Чиро Иммобиле обратился к фанатам клуба.