Форвард «Лацио» Иммобиле — фанатам клуба: оставьте в покое мою семью

Короткая ссылка
Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле обратился к болельщикам команды, оскорбляющим его семью в соцсетях из-за неудачных выступлений команды.
Форвард «Лацио» Иммобиле — фанатам клуба: оставьте в покое мою семью
  • Reuters

«У некоторых, видимо, слишком короткая память. Я прошу оставить мою семью в покое. Если хотите писать гадкие оскорбления, пишите мне. Моя семья не имеет к этому никакого отношения. Спасибо», — написал Иммобиле в своём Instagram.

30-летний итальянец в нынешнем сезоне забил 32 мяча и отдал семь голевых передач в 38 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Он возглавляет гонку бомбардиров в Серии А с 29 голами в активе.

Ранее сообщалось, что «Лацио» потерпел третье поражение подряд в Серии А, уступив «Сассуоло».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить