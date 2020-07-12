Форвард «Лацио» Иммобиле — фанатам клуба: оставьте в покое мою семью

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле обратился к болельщикам команды, оскорбляющим его семью в соцсетях из-за неудачных выступлений команды.

«У некоторых, видимо, слишком короткая память. Я прошу оставить мою семью в покое. Если хотите писать гадкие оскорбления, пишите мне. Моя семья не имеет к этому никакого отношения. Спасибо», — написал Иммобиле в своём Instagram.

30-летний итальянец в нынешнем сезоне забил 32 мяча и отдал семь голевых передач в 38 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Он возглавляет гонку бомбардиров в Серии А с 29 голами в активе.

Ранее сообщалось, что «Лацио» потерпел третье поражение подряд в Серии А, уступив «Сассуоло».