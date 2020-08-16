Трамп заявил о возможности запрета работы Alibaba в США
- Reuters
Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом он сказал во время пресс-конференции, которая транслировалась на странице Белого дома в Twitter.
Так, например, он утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли введение ограничений против корпорации Alibaba.
«Да, мы рассматриваем и другие варианты», — сказал он (23:52).
LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/p8qlTCUsCZ— The White House (@WhiteHouse) August 15, 2020
Ранее Трамп потребовал от компании ByteDance отказаться от всех активов на территории США, связанных с приложением TikTok.
7 августа Трамп подписал указ о мерах против китайской социальной сети TikTok.