Трамп заявил о возможности запрета работы Alibaba в США

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Президент США Дональд Трамп допустил, что американская сторона запретит работу на своей территории ряду китайских компаний, включая корпорацию Alibaba.
Трамп заявил о возможности запрета работы Alibaba в США
  • Reuters

Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом он сказал во время пресс-конференции, которая транслировалась на странице Белого дома в Twitter.

Так, например, он утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли введение ограничений против корпорации Alibaba.

«Да, мы рассматриваем и другие варианты», — сказал он (23:52).

Ранее Трамп потребовал от компании ByteDance отказаться от всех активов на территории США, связанных с приложением TikTok.

7 августа Трамп подписал указ о мерах против китайской социальной сети TikTok.

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