Работавшие в Бейруте специалисты МЧС вернулись в Россию
- Reuters
Отмечается, что в аэропорту Жуковский в Подмосковье с небольшим интервалом приземлились самолёты Ил-76 и SSJ-100 МЧС России.
Они доставили из Ливана 150 специалистов ведомства.
Также на борту находились специальные транспортные средства, аэромобильный госпиталь, спасательное и другое оборудование.
После того как они прошли таможенный контроль, их встретили оркестр и коллеги с цветами.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта.
Погиб 171 человек, пострадали около 6 тыс. Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.