Работавшие в Бейруте специалисты МЧС вернулись в Россию

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Специалисты МЧС России, которые принимали участие в ликвидации последствий взрыва в Бейруте, вернулись в Россию. Об этом информирует ТАСС.
Работавшие в Бейруте специалисты МЧС вернулись в Россию
  • Reuters

Отмечается, что в аэропорту Жуковский в Подмосковье с небольшим интервалом приземлились самолёты Ил-76 и SSJ-100 МЧС России.

Они доставили из Ливана 150 специалистов ведомства.

Также на борту находились специальные транспортные средства, аэромобильный госпиталь, спасательное и другое оборудование.

После того как они прошли таможенный контроль, их встретили оркестр и коллеги с цветами. 

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта.

Погиб 171 человек, пострадали около 6 тыс. Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.

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