Число случаев заболевания коронавирусом в Иране превысило 341 тысячу
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Иране превысило 341 тыс., заявила глава департамента по связям с общественностью иранского Минздрава Сима Садат Лари.
- Reuters
Об этом сообщает ISNA.
Отмечается, что за сутки скончался 161 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число жертв COVID-19 достигло 19 492.
Ранее в Иране ввели обязательное ношение масок.
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