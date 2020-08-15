Число случаев заболевания коронавирусом в Иране превысило 341 тысячу

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Иране превысило 341 тыс., заявила глава департамента по связям с общественностью иранского Минздрава Сима Садат Лари.

Reuters