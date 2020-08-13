Число жертв коронавируса в Иране превысило 19 тысяч
- РИА Новости
Об этом сообщает ISNA.
Уточняется, что за сутки в стране выявили 2625 новых случаев коронавирусной инфекции, в результате чего общее число больных достигло 336 324.
Также за прошедшие 24 часа в Иране умерли 174 пациента с COVID-19 и суммарное число скончавшихся достигло 19 162.
Ранее в Иране ввели обязательное ношение масок.
В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.