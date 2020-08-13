Число жертв коронавируса в Иране превысило 19 тысяч

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Глава департамента по связям с общественностью Минздрава Ирана Сима Садат Лари заявила, что число умерших от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 19 тыс.
Число жертв коронавируса в Иране превысило 19 тысяч
  • РИА Новости

Об этом сообщает ISNA.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 2625 новых случаев коронавирусной инфекции, в результате чего общее число больных достигло 336 324.

Также за прошедшие 24 часа в Иране умерли 174 пациента с COVID-19 и суммарное число скончавшихся достигло 19 162.

Ранее в Иране ввели обязательное ношение масок.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.

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