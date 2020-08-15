Постпред России оценил попытку США продлить эмбарго против Ирана
- Reuters
«Попытка США продлить иранское оружейное эмбарго с треском провалилась», — написал Ульянов в своём Twitter.
Попытка США продлить иранское оружейное #эмбарго с треском провалилась. Оснований не было. Тем, кто переживает по этому поводу, не следует слишком драматизировать. Давайте вспомним: до 2010 никакого эмбарго не было, и ничего чрезвычайного не происходило. Не произойдёт и сейчас.— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 15, 2020
По его словам, США заранее предполагали, каким будет исход голосования.
Он отметил, что эмбарго не было до 2010 года и «ничего чрезвычайного не происходило».
Ранее СБ ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго по отношению к Ирану.