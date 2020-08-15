Постпред России оценил попытку США продлить эмбарго против Ирана

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Попытка США продлить эмбарго по поставкам оружия в отношении Ирана «с треском провалилась», заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Постпред России оценил попытку США продлить эмбарго против Ирана
  • Reuters

«Попытка США продлить иранское оружейное эмбарго с треском провалилась», — написал Ульянов в своём Twitter.

По его словам, США заранее предполагали, каким будет исход голосования.

Он отметил, что эмбарго не было до 2010 года и «ничего чрезвычайного не происходило».

Ранее СБ ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго по отношению к Ирану.

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