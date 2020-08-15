СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана

СБ ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго по отношению к Ирану, заявил американский госсекретарь США Майк Помпео.

«Он (СБ ООН — RT) отклонил разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», — говорится в заявлении на сайте Госдепа.

По его словам, ООН не удалось сохранить свою приверженность поддержанию миру и безопасности.

Он отметил, что США будут и дальше работать, чтобы иранский режим не имел свободы продажи и покупки оружия.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что его пока не проинформировали об инициативе российского коллеги Владимира Путина о созыве видеосаммита по иранской ядерной сделке.