В ближайшие дни США начнут возвращать санкции против Ирана

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США в ближайшее время начнут процедуру восстановления санкций против Ирана, заявила постпред США при ООН Келли Крафт.
В ближайшие дни США начнут возвращать санкции против Ирана
  • Reuters

«Согласно резолюции 2231, Соединённые Штаты имеют полное право инициировать восстановление положений предыдущих резолюций Совета Безопасности. В ближайшие дни Соединённые Штаты выполнят это обещание — ни перед чем не останавливаться для продления эмбарго на поставки оружия», — говорится в заявлении Крафт.

Она отметила, что видение мира на Ближнем Востоке администрации Трампа поможет исправить ошибки СБ ООН.

Ранее СБ ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго по отношению к Ирану.

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