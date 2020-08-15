В ближайшие дни США начнут возвращать санкции против Ирана
- Reuters
«Согласно резолюции 2231, Соединённые Штаты имеют полное право инициировать восстановление положений предыдущих резолюций Совета Безопасности. В ближайшие дни Соединённые Штаты выполнят это обещание — ни перед чем не останавливаться для продления эмбарго на поставки оружия», — говорится в заявлении Крафт.
Она отметила, что видение мира на Ближнем Востоке администрации Трампа поможет исправить ошибки СБ ООН.
Ранее СБ ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго по отношению к Ирану.