США направят на переговоры с Россией «наиболее серьёзную» делегацию

Соединённые Штаты направят на переговоры с Россией в Вене одну из самых высокопоставленных делегаций в истории, заявил американский спецпредставитель Маршалл Биллингсли.

«Направляюсь в Австрию на переговоры по контролю над вооружениями. США посылают одну из самых высокопоставленных делегаций, которые когда-либо были, включая многих старших генералов, адмиралов Министерства обороны и Министерства энергетики. Это показывает, насколько серьёзно мы к этому относимся», — написал он в Twitter.

Биллингсли выразил надежду на то, что Россия сделает то же самое и оценит серьёзность переговоров.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что его встреча с Биллингсли состоится в Вене 16—18 августа.

В конце июня Рябков заявлял, что консультации России и США в Вене по стратегической стабильности не сблизили позиции двух стран.

Как отмечал американский президент Дональд Трамп, заключение соглашения по ядерным вооружениям между США и Россией является крупнейшей мировой проблемой на данный момент.