Трамп считает ядерное соглашение с Россией крупнейшей мировой проблемой
- Reuters
«Мы в настоящее время работаем с Россией над пактом по ядерным вооружениям, и они хотят это сделать, не думаю, что они будут тянуть... Сегодня это крупнейшая проблема в мире», — сказал глава государства.
1 августа Дональд Трамп заявил, что США работают с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению».
Консультации России и США по вооружениям прошли в Вене 22 июня, они продлились почти десять часов.
С российской стороны на переговорах присутствовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, со стороны США — Маршалл Биллингсли.
Как отметили в МИД России, консультации не сблизили позиции двух стран.