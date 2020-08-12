Трамп считает ядерное соглашение с Россией крупнейшей мировой проблемой

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Заключение соглашения по ядерным вооружениям между США и Россией является крупнейшей мировой проблемой на данный момент, считает американский президент Дональд Трамп. Такое мнение он выразил в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.
Трамп считает ядерное соглашение с Россией крупнейшей мировой проблемой
  • Reuters

«Мы в настоящее время работаем с Россией над пактом по ядерным вооружениям, и они хотят это сделать, не думаю, что они будут тянуть... Сегодня это крупнейшая проблема в мире», — сказал глава государства.

1 августа Дональд Трамп заявил, что США работают с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению».

Консультации России и США по вооружениям прошли в Вене 22 июня, они продлились почти десять часов.

С российской стороны на переговорах присутствовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, со стороны США — Маршалл Биллингсли.

Как отметили в МИД России, консультации не сблизили позиции двух стран.

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