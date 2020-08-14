Зеленский провёл телефонные переговоры с Нетаньяху
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Как отметили в пресс-службе украинского лидера, Нетаньяху поприветствовал установление всеобъемлющего режима прекращения огня на востоке Украины и прогресс в выполнении Минских соглашений.
«Глава украинского государства проинформировал собеседника о гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в Донбассе», — говорится в сообщении.
Зеленский в свою очередь высоко оценил нормализацию отношений Израиля и ОАЭ.
«Это историческое достижение и яркий пример возможностей диалога и дипломатии, которому могут следовать другие страны региона», — заявил он.
Ранее Зеленский выразил надежду на то, что режим тишины в Донбассе будет соблюдаться.