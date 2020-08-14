Зеленский провёл телефонные переговоры с Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как отметили в пресс-службе украинского лидера, Нетаньяху поприветствовал установление всеобъемлющего режима прекращения огня на востоке Украины и прогресс в выполнении Минских соглашений.

«Глава украинского государства проинформировал собеседника о гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в Донбассе», — говорится в сообщении.

Зеленский в свою очередь высоко оценил нормализацию отношений Израиля и ОАЭ.

«Это историческое достижение и яркий пример возможностей диалога и дипломатии, которому могут следовать другие страны региона», — заявил он.

Ранее Зеленский выразил надежду на то, что режим тишины в Донбассе будет соблюдаться.