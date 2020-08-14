Премьер Чехии высказался за новые президентские выборы в Белоруссии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в Белоруссии должны быть проведены новые выборы президента.

Он отметил, что белорусы нуждаются в быстрой помощи.

«Президентские выборы в Белоруссии должны быть проведены вновь. Они должны быть прозрачными и пройти в присутствии иностранных наблюдателей», — приводит портал Novinky.cz его слова.

Ранее Бабиш заявил, что шокирован событиями в Белоруссии, и призвал Евросоюз активно реагировать на них.

14 августа на чрезвычайной видеоконференции главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Белоруссии.