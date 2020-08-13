Белорусского посла вызвали в МИД Чехии после заявления Лукашенко

Посол Белоруссии вызван в МИД Чехии в связи с заявлением белорусского лидера Александра Лукашенко о якобы причастности Праги к организации протестных акций.

«Посол Белоруссии был вызван в среду в МИД для дачи объяснений по поводу заявления президента Лукашенко, с которым мы ни коем образом не можем согласиться. Мы хотим выяснить, почему он произнёс такие слова», — приводит ТАСС слова главы МИД Чехии Томаша Петржичека.

Он также уточнил, что чешская сторона выразила «решительный протест в связи с данным заявлением» и ожидает представления доказательств.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим на фоне президентских выборов.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На фоне выборов акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.