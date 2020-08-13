Белорусского посла вызвали в МИД Чехии после заявления Лукашенко

Короткая ссылка
Посол Белоруссии вызван в МИД Чехии в связи с заявлением белорусского лидера Александра Лукашенко о якобы причастности Праги к организации протестных акций.
Белорусского посла вызвали в МИД Чехии после заявления Лукашенко
  • Twitter
  • © МИД Чехии

«Посол Белоруссии был вызван в среду в МИД для дачи объяснений по поводу заявления президента Лукашенко, с которым мы ни коем образом не можем согласиться. Мы хотим выяснить, почему он произнёс такие слова», — приводит ТАСС слова главы МИД Чехии Томаша Петржичека.

Он также уточнил, что чешская сторона выразила «решительный протест в связи с данным заявлением» и ожидает представления доказательств.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим на фоне президентских выборов.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На фоне выборов акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить