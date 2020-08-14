МИД Франции прокомментировал соглашение ОАЭ и Израиля

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Министерство иностранных дел Франции прокомментировало соглашение Израиля и ОАЭ о нормализации отношений.

«Франция приветствует объявление о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые являются для нас важными партнерами в регионе. Решение, принятое в данном контексте израильскими властями о приостановке аннексии палестинских территорий, является позитивным шагом, который должен стать окончательной мерой», — приводит РИА Новости коммюнике министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Ранее президент США Дональд Трамп, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовали совместное заявление, в котором выразили приверженность восстановлению отношений между Израилем и ОАЭ.

Позднее президент Израиля Реувен Ривлин пригласил наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить Иерусалим. 

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