Палестина приняла решение отозвать посла из ОАЭ

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики сообщил, что страна отзывает посла из Объединённых Арабских Эмиратов.

«По указанию президента Государства Палестина Махмуда Аббаса палестинский посол в срочном порядке отзывается из ОАЭ после трёхстороннего заявления США, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ», — говорится в заявлении Рияда аль-Малики, опубликованном на официальной странице палестинского МИД в Facebook.

Ранее президент США Дональд Трамп, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовали совместное заявление, в котором выразили приверженность восстановлению отношений между Израилем и ОАЭ.

Позднее президент Израиля Реувен Ривлин пригласил наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить Иерусалим.