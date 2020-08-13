Джабаров раскритиковал идею санкций против России из-за Белоруссии

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT раскритиковал предложение депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.
Джабаров раскритиковал идею санкций против России из-за Белоруссии
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По словам Сариуш-Вольского, если нейтрализовать Россию, то «белорусы сами справятся со строительством демократии».

«Как можно нейтрализовать то, чего нет? Россия вообще не вмешивалась... Белорусский народ избрал президента, кому-то это не понравилось. Я думаю, что Польша немного переусердствовала», — отметил Джабаров.

Он также считает, что необходимо дать «жёсткий ответ» польскому парламентарию.

«Откровенно говоря, я думаю, что поляки просто переступили черту, за которую переходить нельзя. Всё-таки ведите себя по-европейски. Я думаю, что это недостойно», — заключил парламентарий.

Ранее Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить