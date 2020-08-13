Джабаров раскритиковал идею санкций против России из-за Белоруссии
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- РИА Новости
По словам Сариуш-Вольского, если нейтрализовать Россию, то «белорусы сами справятся со строительством демократии».
«Как можно нейтрализовать то, чего нет? Россия вообще не вмешивалась... Белорусский народ избрал президента, кому-то это не понравилось. Я думаю, что Польша немного переусердствовала», — отметил Джабаров.
Он также считает, что необходимо дать «жёсткий ответ» польскому парламентарию.
«Откровенно говоря, я думаю, что поляки просто переступили черту, за которую переходить нельзя. Всё-таки ведите себя по-европейски. Я думаю, что это недостойно», — заключил парламентарий.
Ранее Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.