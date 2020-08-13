Джабаров раскритиковал идею санкций против России из-за Белоруссии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT раскритиковал предложение депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.

По словам Сариуш-Вольского, если нейтрализовать Россию, то «белорусы сами справятся со строительством демократии».

«Как можно нейтрализовать то, чего нет? Россия вообще не вмешивалась... Белорусский народ избрал президента, кому-то это не понравилось. Я думаю, что Польша немного переусердствовала», — отметил Джабаров.

Он также считает, что необходимо дать «жёсткий ответ» польскому парламентарию.

«Откровенно говоря, я думаю, что поляки просто переступили черту, за которую переходить нельзя. Всё-таки ведите себя по-европейски. Я думаю, что это недостойно», — заключил парламентарий.

Ранее Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.