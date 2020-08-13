В Совфеде назвали бредом идею санкций против России из-за Белоруссии

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT предложение депутата Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.

По словам Морозова, это можно назвать «очередным политическим бредом».

Сенатор также отметил, что Польша сегодня является «антироссийским форпостом в Европе».

«Если есть какая-то антироссийская барабанная дробь, ищите там поляков, они там обязательно найдутся. Что бы ни происходило на европейском континенте, поляки тут же обращают все взоры на Россию и ищут там причины всего происходящего», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, «это долгосрочная политическая антироссийская игра поляков, за которой не стоит ничего конкретного, ничего реального».

Ранее Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.

По словам евродепутата, если нейтрализовать Россию, то «белорусы сами справятся со строительством демократии».