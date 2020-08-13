В Совфеде назвали бредом идею санкций против России из-за Белоруссии
- РИА Новости
По словам Морозова, это можно назвать «очередным политическим бредом».
Сенатор также отметил, что Польша сегодня является «антироссийским форпостом в Европе».
«Если есть какая-то антироссийская барабанная дробь, ищите там поляков, они там обязательно найдутся. Что бы ни происходило на европейском континенте, поляки тут же обращают все взоры на Россию и ищут там причины всего происходящего», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, «это долгосрочная политическая антироссийская игра поляков, за которой не стоит ничего конкретного, ничего реального».
Ранее Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.
По словам евродепутата, если нейтрализовать Россию, то «белорусы сами справятся со строительством демократии».