В США рассказали о разочаровании в МО ФРГ выводом американских войск

Представители Минобороны Германии были разочарованы решением Вашингтона вывести часть американских войск из страны, отметил замглавы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.

Об этом он сказал в ходе видеоконференции, организованной вашингтонским Гудзоновским институтом.

«Я разговаривал со своими германскими коллегами, министр (обороны США Марк Эспер. — RT) — со своими. Безусловно, они разочарованы по ряду очевидных причин, но я думаю, что все наши союзники в НАТО понимают всю эту нашу систему», — отметил генерал.

По словам Хайтена, решение о выводе части войск из ФРГ «ускорило график» ротационного развёртывания в Европе.

В конце июля глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США выведут из Германии 11,9 тыс. военных, около 5,6 тыс. которых будут передислоцированы в страны НАТО.

При этом в ФРГ останутся 24 тыс. американских солдат.

Позднее в Минобороны США пояснили, что осуществляют перегруппировку своих войск в Европе для приближения к российским границам.