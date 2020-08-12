В США рассказали о разочаровании в МО ФРГ выводом американских войск

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Представители Минобороны Германии были разочарованы решением Вашингтона вывести часть американских войск из страны, отметил замглавы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.
В США рассказали о разочаровании в МО ФРГ выводом американских войск
  • © Christof STACHE
  • AFP

Об этом он сказал в ходе видеоконференции, организованной вашингтонским Гудзоновским институтом.

«Я разговаривал со своими германскими коллегами, министр (обороны США Марк Эспер. — RT) — со своими. Безусловно, они разочарованы по ряду очевидных причин, но я думаю, что все наши союзники в НАТО понимают всю эту нашу систему», — отметил генерал.

По словам Хайтена, решение о выводе части войск из ФРГ «ускорило график» ротационного развёртывания в Европе.

В конце июля глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США выведут из Германии 11,9 тыс. военных, около 5,6 тыс. которых будут передислоцированы в страны НАТО.

При этом в ФРГ останутся 24 тыс. американских солдат.

Позднее в Минобороны США пояснили, что осуществляют перегруппировку своих войск в Европе для приближения к российским границам.

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