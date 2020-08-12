Медведев отметил стремление США использовать интернет как свою вотчину

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Действия США в отношении ряда социальных сетей показывают стремление Вашингтона использовать интернет как свою вотчину, исключительно в собственных национальных интересах вопреки международным правилам, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев отметил стремление США использовать интернет как свою вотчину
  • РИА Новости

«Вполне закономерно, что целый ряд стран — ну прежде всего это Соединённые Штаты Америки — стремятся использовать интернет как свою вотчину, то есть как инструмент для обеспечения исключительно своих целей», — приводит слова Медведева на совещании о создании режима равных прав в управлении интернетом РИА Новости.

Замглавы Совбеза напомнил, что США контролируют систему доменных имён и IP-адресов.

«Если говорить прямо и просто, так быть не должно», — цитирует  его ТАСС.

Медведев отметил, что США «истолковывают решения тех или иных компаний исключительно под углом зрения обеспечения собственных национальных интересов», не считаясь с международной конкуренцией и нормами.

7 августа американский лидер Дональд Трамп подписал указ, запрещающий проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или её дочерними предприятиями.

В TikTok заявили, что данный указ угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона.

МИД России назвал вопиющим примером недобросовестной экономической конкуренции действия Вашингтона по отношению к TikTok.

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