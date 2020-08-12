В ВОЗ прокомментировали регистрацию вакцины от COVID-19 в России

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Технические эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали данные о регистрации в России первой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ прокомментировали регистрацию вакцины от COVID-19 в России
  • © РФПИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий специалистов.

«ВОЗ осведомлена о том, что вакцина COVID-19 зарегистрирована в государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации, как было объявлено 11 августа. ВОЗ приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против COVID-19», — отметили в организации.

В ВОЗ подчеркнули, что любая безопасная и эффективная пандемическая вакцина станет глобальным общественным благом.

«ВОЗ призывает к быстрому, справедливому и равноправному доступу к любым таким вакцинам во всём мире», — прокомментировали в организации разработку в России первой в мире вакцины от коронавируса.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия — первая страна в мире, в которой зарегистрирована вакцина от COVID-19.

11 августа глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что 20 стран направили России запросы в общей сложности на 1 млрд доз вакцины от COVID-19.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Newinform прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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