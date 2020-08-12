Трамп рассказал, как «использовал» Болтона для переговоров

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Американский президент Дональд Трамп рассказал, что «использовал» своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, потому что присутствие чиновника помогало ему выигрывать переговоры.
Трамп рассказал, как «использовал» Болтона для переговоров
  • © REUTERS/Jonathan Ernst

Об этом американский президент сказал во время беседы с радиоведущим Хью Хьюиттом.

В ходе интервью журналист спросил, правда ли то, что Трамп «одобрил решение Си Цзиньпина о помещении уйгуров в концлагеря», как об этом писал Болтон в мемуарах.

«Он лжец, просто больной человек. Я назначил его, а все говорили, чтобы я этого не делал, потому что у него не всё в порядке с головой. Я сделал это и, честно говоря, я использовал его», — ответил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что каждый раз, когда он заходил в комнату вместе с Болтоном, он знал, что таким образом выигрывает переговоры.

«Потому что все начинали думать, что я хочу войны... Я теперь понимаю, почему мы оказались на Ближнем Востоке. Потому что он причастен к этому», —  сказал Трамп.

Ранее президент США назвал Болтона злобным дураком.

По его словам, в своей книге о пребывании в Белом доме экс-советник соединил враньё и выдуманные истории.

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