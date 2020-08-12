Трамп рассказал, как «использовал» Болтона для переговоров

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что «использовал» своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, потому что присутствие чиновника помогало ему выигрывать переговоры.

Об этом американский президент сказал во время беседы с радиоведущим Хью Хьюиттом.

В ходе интервью журналист спросил, правда ли то, что Трамп «одобрил решение Си Цзиньпина о помещении уйгуров в концлагеря», как об этом писал Болтон в мемуарах.

«Он лжец, просто больной человек. Я назначил его, а все говорили, чтобы я этого не делал, потому что у него не всё в порядке с головой. Я сделал это и, честно говоря, я использовал его», — ответил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что каждый раз, когда он заходил в комнату вместе с Болтоном, он знал, что таким образом выигрывает переговоры.

«Потому что все начинали думать, что я хочу войны... Я теперь понимаю, почему мы оказались на Ближнем Востоке. Потому что он причастен к этому», — сказал Трамп.

Ранее президент США назвал Болтона злобным дураком.

По его словам, в своей книге о пребывании в Белом доме экс-советник соединил враньё и выдуманные истории.