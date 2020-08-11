В ЕК заявили о «сомнениях в достоверности» данных ЦИК Белоруссии

В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию с результатами президентских выборов в Белоруссии.

«К сожалению, не было возможности для участия международных наблюдателей... Тем не менее там присутствовали местные независимые наблюдатели. На основании информации, которую мы получили, есть серьёзные сомнения в достоверности данных, объявленных избирательной комиссией», — цитирует РИА Новости официального представителя Еврокомиссии Питера Стано.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны — члены Европейского союза формируют общую реакцию на события в Белоруссии.

11 августа стало известно, что кандидаты в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Сергей Черечень готовят жалобы на результаты выборов.