Маас заявил о важности отношений между Германией и Россией

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что германо-российские отношения «слишком важны, чтобы пускать их на самотёк».
Маас заявил о важности отношений между Германией и Россией
  • © REUTERS/Costas Baltas

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление министр сделал перед своим отлётом в Россию.

«Там, где существует необходимость разъяснения, лучше всего говорить открыто. Поэтому сегодня, впервые с начала пандемии коронавируса, я еду в Россию», — сказал он.

Отмечается, что в ходе своего однодневного визита Маас посетит Москву и Санкт-Петербург. 

«Германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотёк», — подчеркнул он.

Глава МИД ФРГ также добавил, что без участия России невозможно добиться урегулирования конфликтов на Украине, в Ливии и Сирии.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Хайко Маас проведут встречу 11 августа.

В июле Маас рассказал, почему «Европе нужна Россия».

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