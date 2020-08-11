Маас заявил о важности отношений между Германией и Россией
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Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление министр сделал перед своим отлётом в Россию.
«Там, где существует необходимость разъяснения, лучше всего говорить открыто. Поэтому сегодня, впервые с начала пандемии коронавируса, я еду в Россию», — сказал он.
Отмечается, что в ходе своего однодневного визита Маас посетит Москву и Санкт-Петербург.
«Германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотёк», — подчеркнул он.
Глава МИД ФРГ также добавил, что без участия России невозможно добиться урегулирования конфликтов на Украине, в Ливии и Сирии.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Хайко Маас проведут встречу 11 августа.
В июле Маас рассказал, почему «Европе нужна Россия».