Лавров и глава МИД ФРГ встретятся в России 11 августа
- Reuters
«11 августа Москву и Санкт-Петербург посетит с рабочим визитом федеральный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас», — рассказал он.
По его словам, переговоры министров запланированы в первой половине дня.
Они обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сверят график предстоящих до конца года контактов представителей России и ФРГ.
Также министры обсудят ситуацию на Украине, в Сирии, Ливии и Иране, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности.
Ранее Маас рассказал, почему «Европе нужна Россия».