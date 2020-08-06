Лавров и глава МИД ФРГ встретятся в России 11 августа

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Хайко Маас проведут встречу 11 августа. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
Лавров и глава МИД ФРГ встретятся в России 11 августа
  • Reuters

«11 августа Москву и Санкт-Петербург посетит с рабочим визитом федеральный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас», — рассказал он.

По его словам, переговоры министров запланированы в первой половине дня. 

Они обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сверят график предстоящих до конца года контактов представителей России и ФРГ. 

Также министры обсудят ситуацию на Украине, в Сирии, Ливии и Иране, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности.

Ранее Маас рассказал, почему «Европе нужна Россия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить