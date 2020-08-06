Лавров и глава МИД ФРГ встретятся в России 11 августа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Хайко Маас проведут встречу 11 августа. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«11 августа Москву и Санкт-Петербург посетит с рабочим визитом федеральный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас», — рассказал он.

По его словам, переговоры министров запланированы в первой половине дня.

Они обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сверят график предстоящих до конца года контактов представителей России и ФРГ.

Также министры обсудят ситуацию на Украине, в Сирии, Ливии и Иране, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности.

Ранее Маас рассказал, почему «Европе нужна Россия».