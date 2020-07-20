Маас рассказал, почему «Европе нужна Россия»

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия нужна Европе, с ней нужно общаться, следуя чётким принципам.
Маас рассказал, почему «Европе нужна Россия»
  • © Kay Nietfeld
  • globallookpress.com

«Отношения с Россией означают не только санкции и их продление. Европе нужна Россия, например, для разрешения различных конфликтов, таких, которые происходят сейчас в Сирии и Ливии. Мы должны говорить с ними, но при этом должны следовать чётким принципам», — сказал он во время пресс-конференции после встречи с коллегами из стран Балтии.

По словам Мааса, «Китай и другие пытаются разделить европейские страны и взаимодействовать с каждой отдельно», однако Германия «хотела бы создать единый фронт».

«Мы обсудим, как укрепить внешнюю политику Европейского союза, чтобы стать равноправным партнёром для Китая и Соединённых Штатов, а не мячом на игровом поле. Для нас важна общая внешняя политика ЕС», — цитирует министра РИА Новости.

В марте Маас заявил, что только российская сторона может обеспечить гарантии безопасности для населения сирийской провинции Идлиб.

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